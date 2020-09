PS5 : comment suivre l'événement de ce mercredi et à quelles annonces s'attendre ?

Selon les dernières rumeurs en date, Sony aurait même signé des exclusivités temporaires avec les plus grands éditeurs. Récemment, plusieurs insiders ont évoqué l'annonce d'un certain Final Fantasy XVI cette semaine. Il serait disponible en premier sur PS5. D'autres jeux plus ou moins attendus comme Deathloop, Ghostwire Tokyo, Resident Evil Village ou même Call of Duty: Black Ops – Cold War passeront peut-être faire un tour.