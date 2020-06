Horizon Forbidden West vise une sortie dès 2021 sur PS5

Après le superbe trailer dévoilé le 11 juin dernier, Sony a mis en ligne une vidéo inédite de Horizon Forbidden West. Rappelons que ce second opus fera directement suite aux événements dépeints dans Horizon Zero Dawn, une exclusivité PS4 sortie en 2017. Les joueurs retrouveront Aloy dans un monde encore plus vaste, qui s'étendra de l'État américain de l'Utah jusqu'à la côte Pacifique.