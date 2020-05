PS5 : les exclusivités seront rassemblées sous l'entité PlayStation Studios

Les God of War, Horizon, Uncharted, Ratchet & Clank et autres LittleBigPlanet ou The Last of Us viennent de se trouver une nouvelle maison commune. Les PlayStation Studios regrouperont les exclusivités à destination de la PS5. Ce nouveau logo ainsi que la petite introduction disponible en haut de cet article s'afficheront pour chaque jeu développé sous le commandement de Sony.