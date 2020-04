PS5 : Sony dévoile la manette DualSense

© Sony

La DualSense remplace la Dualshock

Un bouton Create et un micro intégré

Source : PlayStation Blog

La marque nippone a donc pris la parole via leavec quelques belles illustrations à la clé. Ainsi, la manette de la PlayStation 5 se nomme la DualSense. Son esthétique fait très futuriste et Sony y a inclus de nombreuses fonctionnalités qui ont pour objectif de rendre l'expérience de jeu plus immersive que jamais.Si nous en croyons les propos de Jim Ryan (président de Sony Interactive Entertainment), la DualSense est révolutionnaire mais conserve aussi de nombreux éléments intégrés à la Dualshock 4. Par exemple, les différents boutons restent placés au même endroit et le pavé tactile fait son grand retour. Mais il y a également de réels changements au programme.Commençons avec la touche « Share » qui cède sa place au bouton « Create ». Sans entrer dans les détails, Sony explique que les joueurs auront la possibilité de créer du contenu inédit grâce à « Create ». De plus, la barre lumineuse est maintenant placée des deux côtés du pavé tactile. Ce n'est pas tout puisqu'un microphone est désormais directement intégré à la manette. Un ajout appréciable pour discuter avec des amis sans avoir à brancher un autre périphérique.Parmi les fonctionnalités embarquées et déjà teasées par le passé, la DualSense comprend le retour haptique et des gâchettes adaptatives. Ces technologies permettront de ressentir chaque action, comme le fait de bander un arc, avec un réalisme saisissant. Enfin, la manette sera plus légère que la Dualshock 4 et elle fonctionnera grâce à une batterie.La DualSense est le premier élément concret présenté par Sony au sujet de sa PS5 le logo ne compte pas ). Rappelons que la sortie de la console est toujours prévue pour la fin de l'année