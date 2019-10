Sony officialise le lancement de la PlayStation 5 pour fin 2020 et évoque sa manette

Encore une grosse année à patienter

Une manette plus immersive

Source : PlayStation Blog

Cette fois, le géant japonais a pris la parole sur le PlayStation Blog pour évoquer des éléments inédits au sujet de la machine. La période de sortie a été officialisée et le nom de la bête également.C'est le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, qui a dévoilé ces nouvelles informations. Premier point, la console sera bien nommée PlayStation 5 et sortira pour les fêtes de fin d'année en 2020. À l'instar de la PS4 en 2013, la machine pourrait débarquer dans les rayons au mois de novembre. Le patron de la division jeu vidéo du constructeur japonais ne s'est pas arrêté là puisqu'il a précisé deux aspects inédits de la console.Ainsi, nous en avons appris un peu plus concernant la manette de la PlayStation 5. Le but de Sony est de renforcer l'immersion des joueurs grâce au toucher. Leadoptera la technologie de retour haptique à la place des vibrations traditionnelles. Les sensations ressenties manette en main varieront selon les événements qui se produiront dans un jeu. Par exemple, rentrer dans un mur durant une course bénéficiera d'un ressenti radicalement différent à un simple tacle lors d'un match de football.Des gâchettes à pression adaptative prendront place au niveau des boutons L2/R2. Les développeurs pourront donc choisir le degré de résistance des gâchettes en question. Le joueur ressentira tout l'effort de bander un arc ou d'accélérer au volant d'un bolide lancé à pleine vitesse. Jim Ryan précise également que les studios ont commencé à recevoir un prototype de cette manette.Le site Wired nous apprend aussi que la Dualshock 5 (le nom n'est pas encore définitif) bénéficiera d'une meilleure autonomie et sera plus lourde que la Dualshock 4 (mais plus légère qu'une manette Xbox One). Les fameux kits de développement qui ont fuité en août dernier seraient bien réels et de nombreux studios semblent y avoir déjà accès.Pour le moment, Sony n'a rien mentionné au sujet des jeux qui sortiront sur PlayStation 5 ou concernant le prix de la machine. Le patron de la marque a tout de même tenu à rappeler que la PS4 a encore de beaux jours devant elle, puisque des titres comme Death Stranding The Last of Us Part II etsortiront très bientôt.