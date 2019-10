Death Stranding, demandez le spot TV (en version française) !

Lire aussi :

Source : Twitter

Certainement le jeu le plus attendu, comme le plus redouté de cette fin d'année,refait parler de lui aujourd'hui, à travers un premier spot publicitaire mis en ligne par PlayStation France.Une publicité, en VF s'il vous plaît, réalisée en CGI (aucune image de gameplay donc), et qui permet de retrouver ce bon vieux Sam (et son doubleur officiel) dans diverses situations, sans oublier le désormais indispensable fœtus accroché à sa poitrine.Selon toute vraisemblance, cesera doublé intégralement en français, ce qui rappellera forcément de (bons ?) vieux souvenir à tous ceux qui ont joué àsur la première PlayStation en 1998.Rappelons quesera disponible le 8 novembre prochain sur PS4, soit dans un petit mois à peine. Chez Clubic, on a peur et hâte en même temps.