Death Stranding offre un beau trailer en 4K et 50 minutes de gameplay

Lire aussi :

Les 10 meilleurs jeux pour votre PS4

Un trailer qui en dit plus qu'en trois ans de communication

Plus d'une heure de gameplay en deux jours

Source : Engadget

Hideo Kojima et ses troupes ont diffusé une bande annonce inédite qui divulgue les intentions de plusieurs personnages. L'exclusivité console PS4 aura d'autres occasions de briller dans les jours qui viennent...La bande annonce en question porte l'appellation «» et met en scène une superbe cinématique en 4K.a prévenu : si les joueurs veulent conserver une grande part de mystère autour du titre jusqu'à sa sortie, il est vivement conseillé. En effet,à travers une longue discussion entre trois protagonistes importants du jeu.Dans, Sam Bridges (Norman Reedus) doit reconnecter les différentes villes des États-Unis. Le pays a d'ailleurs été renommé UCA, pour, pour l'occasion.et c'est notre cher héros qui aura la lourde tache d'accomplir cette mission périlleuse. Bien entendu, Hideo Kojima est loin d'avoir dévoilé tous les secrets autour de l'intrigue de son jeu mais nous devrions y voir plus clair assez rapidement.En effet, le créateur de la saga diffusé 50 minutes de gameplay pour. Cette longue séquence montre de quelle manière Sam parvient à reconnecter les survivants entre eux à travers ce monde en perdition. Vous pouvez directement visionner cet extrait ci-dessous. Enfin, le 14 septembre,illustreront un lieu bien spécifique situé dans l'univers du jeu.En attendant, la bande annonce est disponible en 4K en haut de cet article. Rappelons quesortira dans un premier tempsle 8 novembre 2019. Nous communiquerons toutes les informations majeures autour du jeu lorsqu'elles seront dévoilées en direct du Tokyo Game Show.