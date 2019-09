Final Fantasy VII Remake : un nouveau trailer explosif dévoilé au TGS

La patience des fans enfin récompensée

De l'action spectaculaire au programme

L'éditeur japonais a déjà lancé un premier pavé dans la mare en dévoilant unepour son RPG.L'attente des joueurs touchera bientôt à sa fin. Annoncé à l'E3 2015,sortira, presque cinq ans plus tard, en mars prochain. Cette année,a accéléré la communication autour du jeu et c'est à quelques heures de l'ouverture du TGS 2019 qu'. Pour une fois, l'éditeur nippon s'est montré extrêmement généreux avec de belles cinématiques et duqui viennent rythmer ces presque trois minutes de vidéo.Dans ce trailer, nous retrouvons le légendaire Cloud accompagné de son escouade composée de Tifa, Aeris ou encore Barret. Les antagonistes, comme le charismatique Sephiroth, n'hésitent pas non plus à se montrer.grâce au moteur. Les effets sont nombreux à l'écran, avec une ribambelle d'explosions et autres effets durant les invocations.À travers cette vidéo,s'est aussi appliqué à mettre en avant du. Les combats (dont le système lorgne beaucoup du côté de) se sont à nouveau illustrés et nous pouvons aussi observer des phases d'exploration.si nous en croyons cette bande annonce. Nous pourrions bientôt découvrir d'autres extraits puisqueRappelons que. Il s'agira de la première partie, qui s'attardera uniquement sur les événements se déroulant dans la cité de. Trois versions sont prévues au lancement dont une édition collector à 299€. Avis aux collectionneurs donc.