Au cœur des Sense Pro, la techno maison JBL OpenSound par conduction aérienne. Traduction : l’oreille reste libre, mais le son gagnerait en densité grâce à des transducteurs 16,2 mm en carbone « type diamant » et à un accordage spécifique. La techno JBL Spatial Sound élargirait la scène sur les films, jeux et playlists musicales, tandis que l’algorithme adaptatif Bass Boost musclerait les graves sans baver. La fiche technique de ces écouteurs coche toutes les cases du moment : son haute définition 24 bits (Hi-Res Audio Wireless), distorsion maîtrisée et fuites sonores minimisées par un pilotage du flux acoustique et des ondes en phase opposée. Résultat promis par la marque : un rendu ouvert, propre et confidentiel.