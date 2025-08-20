Les écouteurs ouverts ont le vent en poupe et JBL enfonce le clou avec ses Sense Pro : un modèle qui promet le confort sans obstruction du conduit auditif, sans renoncer au punch sonore ni à la clarté en appel. Objectif : écouter, parler et rester conscient de son environnement (au bureau, en ville, à vélo, etc.) sans compromis aucun.
Au cœur des Sense Pro, la techno maison JBL OpenSound par conduction aérienne. Traduction : l’oreille reste libre, mais le son gagnerait en densité grâce à des transducteurs 16,2 mm en carbone « type diamant » et à un accordage spécifique. La techno JBL Spatial Sound élargirait la scène sur les films, jeux et playlists musicales, tandis que l’algorithme adaptatif Bass Boost musclerait les graves sans baver. La fiche technique de ces écouteurs coche toutes les cases du moment : son haute définition 24 bits (Hi-Res Audio Wireless), distorsion maîtrisée et fuites sonores minimisées par un pilotage du flux acoustique et des ondes en phase opposée. Résultat promis par la marque : un rendu ouvert, propre et confidentiel.
Pour ceux qui privilégient le confort...
Côté connectivité, JBL soigne la bascule bureau-perso : multipoint pour jongler entre smartphone et laptop, et Bluetooth 5.4 annoncé plus stable. Les Sense Pro sont bien entendu compatibles Auracast, ce qui leur permet une connexion simultanée et simplifiée à des émetteurs compatibles.
Le concept des écouteurs non intrusifs est leur capacité à être portés toute la journée, tout en étant plus alerte sur l'environnement proche et sans obstruer les oreilles. JBL joue la carte du port longue durée avec un arceau en alliage de titane léger, une conception à double crochet et charnière à 20° pour mieux répartir le poids. Silicone ultra-doux, format compact et ajustement fin devraient garantir bonne tenue sur la durée et bon angle d’écoute, sans pression sur le conduit auditif.
...sans compromis sur la qualité sonore
En ce qui concerne la gestion des appels, quatre micros épaulés par un algorithme filtreraient les bruits de fond et le sifflement du vent. L’idée : une voix qui passe au premier plan où que vous soyez, en plein centre ville ou en haut d'une montagne. Les contrôles tactiles restent personnalisables dans l’app JBL Headphones, qui permet aussi l'accès à un égaliseur 10 bandes et à une fonction pour définir un profil d’écoute différent à chaque oreille (Personi-Fi 3.0).
En ce qui concerne l'autonomie, JBL promet jusqu’à 38 heures de fonctionnement sans utiliser de chargeur (8h dans les écouteurs et 30h via l’étui de rangement), avec 10 minutes de recharge pour 4h d’écoute. À cela s’ajoutent la résistance IP54 à la poussière et aux éclaboussures, une finition métallisée ainsi que cinq coloris (gris, bleu, violet, blanc et noir) pour assortir les Sense Pro aussi bien à une tenue de sport que professionnelle. Les JBL Sense Pro seront disponibles en octobre 2025 au prix de 179,99€.
JBL Soundgear Clips : les open-ear qui se la jouent bijoux
Toujours au rayon open ear, JBL a aussi profité de la Gamescom de Cologne pour présenter ses Soundgear Clips. Ici, pas d’arceau englobant : une structure ultra-légère en TPU (plus élégant que polyuréthane thermoplastique) qui s’accroche délicatement à l’oreille. Leur nouvelle forme positionnerait idéalement le haut-parleur pour renforcer les basses et limiter les fuites tout en gardant l'oreille dégagée et conscience de l’environnement en balade ou au bureau.
Pensés pour être portés toute la journée et IP54, les Clips possèderaient jusqu’à 32 heures d’autonomie (8h dans les écouteurs + 24h via l’étui) et une charge rapide donnée pour 3 h d’écoute en 10 minutes. Les quatre micros avec algorithme IA promettent des appels nets au milieu du tumulte urbain, et les commandes tactiles se règleraient dans l’app JBL Headphones. Côté look, JBL joue la carte bijou tech avec des finitions métallisées et translucides, ainsi que cinq teintes (cuivre, noir, blanc, bleu et violet) et un étui compact assorti qui s'oublie dans la poche ou le sac à main. Comptez 129,99€ pour afficher cet accessoire à vos oreilles.