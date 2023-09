Découvrez les JBL Soundgear Sense : des écouteurs true wireless avec un "design ouvert"

Sur le papier, ils sont polyvalents. En effet, les SoundGear Sense semblent bien équipés pour apporter un son de qualité. JBL insiste notamment sur les haut-parleurs de 16,2 mm qui équipent chacun des écouteurs.

Bien sûr, la bête se connecte en Bluetooth 5.3 avec prise en charge LE Audio et JBL insiste sur la présence d'un « algorithme d'amélioration des basses » avant de souligner « des basses puissantes et un son pur pour profiter de vos morceaux préférés et de la clarté des voix lors de vos appels ». Bien sûr, c'est la technologie JBL OpenSound qui fait toute la spécificité de ces écouteurs.