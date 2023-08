IFA 2023 : le meilleur de l'événement tech est à retrouver sur le X.com (ex-Twitter) de Clubic

La capitale allemande est en ébullition ou presque pour accueillir l'édition 2023 de l'IFA, qui se déroule à Berlin du 1er au 5 septembre. Clubic est déjà sur place, à l'occasion de l'une des journées de presse, pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur et vous dénicher quelques-unes des pépites de ce salon qui rassemble quelques-unes des grandes marques de la tech, accueille accessoirement 1 800 exposants et qui devrait attirer plus de 200 000 visiteurs cette année.