PS5, Lidl, Tesla, Fortnite et iPhone 12 : le récap' des actus tech de la semaine

De nouvelles images de l'iPhone 12 et de sa version Pro sont apparues sur Twitter, donnant un bon aperçu du smartphone. Comme souvent, ces ébauches ont été conçues à partir de moules de coques et postées par des leakers passés pros en la matière. On s'attend désormais à un appareil à bords plats et anguleux, proche de l'iPhone 4 et loin de l'iPhone 6. L'iPhone 12 pourrait faire 5,4 pouces, l'iPhone 12 Max et Pro 6,1 pouces et l'iPhone 12 Pro Max attendrait les 6,7 pouces.