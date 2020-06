Tesla communique le niveau de dégradation de ses batteries avec un fort kilométrage

Ce que ne dit pas ce graphique, c’est qu’il y a une différence entre un pack de batterie de 85 kWh et un de 90 kWh. Comme plusieurs propriétaires de Tesla ont pu le rapporter et en particulier ceux qui sont passés du premier modèle au second, la perte de capacité serait plus rapide sur un pack de 90 kWh, du moins au début. À plus long terme, la perte se stabilise également dans la fourchette des 10 à 15 %. Ce qui fait que les packs 90 kWh ne font pas chuter la moyenne présentée par Tesla dans son dernier rapport d’impact.

Electrek a pu avoir accès à des données qui ont fuité de Tesla en 2017 et qui confirment ces propos. Les données auxquelles ils ont pu accéder montrent une perte plus rapide d’autonomie des packs 90 kWh face au 85 kWh des premiers modèles. Après 100 000 km, le premier aura perdu 9 kWh alors que le second se limite 3,5 kWh avant de se stabiliser.

Cela peut être dû à une chimie différente sur les packs 90 kWh. Il est à noter que, depuis, Tesla a supprimé cette variante et ne propose plus que le 100 kWh sur ses Model S et X.