Entre Hertz et Tesla, le divorce est définitivement consommé !

Malgré une augmentation de 2 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 2024, Hertz fait face à une perte significative de 392 millions de dollars (364 millions d'euros) durant cette période. La société a subi une forte hausse des dépréciations, atteignant 588 millions de dollars (546 millions d'euros), comparé à l'année précédente, avec les véhicules électriques principalement mis en cause pour ces pertes.

La baisse des prix de Tesla a entraîné une dévaluation significative des véhicules d’occasion, ce qui a exacerbé la perte de valeur des actifs de Hertz. Les réductions de prix, bien qu'attirantes pour les nouveaux acheteurs, ont eu un impact négatif sur le marché secondaire, réduisant la valeur de revente des modèles précédemment achetés par Hertz.

En effet, selon le cabinet iSeeCars, la décote moyenne des Tesla grimpe à 28,9 % en un an seulement, soit trois fois plus que les marques qui sont censées décoter le plus comme Alfa Romeo ou Maserati.