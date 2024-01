Si vous vouliez rouler en Tesla, vous ne le ferez pas avec Hertz, qui se débarrasse de ses voitures électriques

Hertz se justifie en évoquant des dépenses aujourd'hui plus élevées, notamment liées aux collisions et aux dommages pour les voitures électriques, et ce malgré l'ambition première de la société de promouvoir cette mobilité électrique. Son PDG, Stephen Scherr, avait déjà alerté sur les défis financiers de l'électrique l'an dernier, soulignant les vents contraires liés aux coûts de maintenance, notamment pour les véhicules Tesla.