Le Cybercab représente la vision de Tesla pour l'avenir du transport urbain. Ce véhicule entièrement autonome, dépourvu de volant et de pédales, est conçu pour fonctionner sans intervention humaine. Avec son design futuriste et son intérieur minimaliste, tout fleure bon les dernières tendances high-tech.

Mais c'est son système de recharge qui attire particulièrement l'attention. Tesla a fait le pari audacieux d'équiper le Cybercab uniquement d'un système de charge par induction, sans aucun port de charge physique. Pour la firme automobile d'Elon Musk, il s'agit de damer le pion à la concurrence en proposant toujours plus et mieux que les autres. Le but est de se passer de l'intervention humaine également pour la recharge.

Lors de sa présentation, Tesla a donné un aperçu des performances de charge du Cybercab. Avec 35 % de batterie restante, le véhicule affichait une puissance de charge de 19 kW, rapidement passée à 21 kW. Ces chiffres, bien qu'inférieurs aux performances des Superchargeurs Tesla, dépassent largement celles des chargeurs domestiques actuels de la marque.