Cruise va remettre des chauffeurs dans ses robotaxis... un coup dur pour la technologie ?

Comment rassurer les autorités publiques quand on développe des taxis autonomes qui ont montré qu'ils pouvaient faire mal aux humains ? Eh bien... en remettant de l'humain dedans justement. C'est ce que Cruise va faire. D'après des informations de Bloomberg, la société va remettre des robotaxis sur la route, qui reviendront avec une présence humaine derrière le volant.

Toujours selon la même source, Cruise viserait Houston et Dallas (Texas) comme villes pouvant servir de théâtre à son retour, programmé dans les prochaines semaines. Chaque ville ne devrait pas voir circuler plus 10 voitures de la firme, et aucune n'accueillerait de client. De quoi entamer une nouvelle phase de la vie de la société américaine ?