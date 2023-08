Avant, dans les chambres de motel, et maintenant… dans les taxis autonomes (mais il fallait s'y attendre)

Depuis quelques jours, les entreprises américaines Waymo et Cruise sont autorisées à déployer leur flotte 24 heures sur 24 à San Francisco. Les habitants et autres visiteurs peuvent désormais commander un taxi autonome à n'importe quelle heure de la journée pour se rendre où ils le souhaitent. La nouvelle est de taille, car elle pourrait créer un précédent pour toutes les grandes villes du monde, et pour un secteur ayant investi beaucoup de temps et d'argent dans ces technologies. Mais on peut aussi s'attendre à ce que de nombreux faits divers s'accumulent au fil des kilomètres parcourus par ces nouveaux VTC. De quoi alimenter l'actualité et leurs détracteurs pour quelque temps.

En tout cas, les clients ne se sont pas fait attendre. Contactés par le San Francisco Standard, nombre d'entre eux prétendent avoir eu des rapports sexuels dans des véhicules en train de circuler. S'il n'y a évidemment aucune preuve concrète de ces affirmations, des factures semblent les attester, du moins selon le journal. Et de toute façon, tout cela n'étonnera pas grand monde. Le Standard cite un article de recherche, publié en 2019 et annonçant que le tourisme sexuel dans les véhicules d'automne sera un phénomène de plus en plus répandu, au point de remplacer les love hôtels parmi de nombreux adeptes.

Cependant, pour les clients contactés par le journal californien, les trajets n'ont pas été des plus confortables. Pour l'instant, il s'agirait surtout d'une expérience inédite. « Le fait d'être en public et le tabou qui entoure cette expérience rendent celle-ci encore plus amusante et excitante », explique une cliente. On peut également supposer que les embouteillages de San Francisco rendent les trajets… un peu trop longs.