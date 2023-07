Entraîner les voitures autonomes est une plaie... mais il y a peut-être une nouvelle solution

Le premier avantage réside dans le fait qu'elle est moins coûteuse en matière de temps et d'argent. Un véhicule testé n'a pas à être soumis aux contraintes du monde réel pour apprendre et adapter son comportement. Tout peut être simulé facilement à travers le logiciel. Plus besoin de tourner en rond et d'attendre qu'un chauffard grille un feu devant la voiture pour que celle-ci comprenne comment réagir.