Volkswagen et Bosch deviennent partenaires pour le développement d'un logiciel de conduite autonome

À ce titre, les deux partenaires comptent sur le lancement de leurs fonctionnalités autonomes pour constituer une gigantesque base garnie des données captées en temps réel. Ces données proviendront de l'une des plus grosses flottes de véhicules de la planète et permettront de commencer à explorer le niveau 4, qui donne littéralement au conducteur la possibilité de se laisser conduire et de laisser la voiturer rouler en cas de problème. L'ère du « entièrement automatisé » est là. Les deux partenaires expliquent que « chaque kilomètre parcouru dans des conditions de circulation réelles, évalué et traité en conséquence, signifie un plus grand pool de données et une meilleure base à partir de laquelle nous pourrons établir des niveaux encore plus élevés de conduite autonome, pour les transposer en toute sécurité et de manière fiable sur les routes ».