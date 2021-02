Volkswagen et Microsoft s'associent pour développer des solutions de conduite autonome

Cet accord ne tardera pas à se répercuter sur l'expérience des clients de la marque. Scott Guthrie, Vice-président de l'IA et du Cloud chez Microsoft a déclaré que les voitures équipées d'aides à la conduite pourront être mises à jour régulièrement, voire bénéficier de nouvelles fonctionnalités via le Cloud, sans passage en concession.

Jusqu'ici, charque marque du groupe VAG décidait de son orientation au niveau logiciel et technologique, via sa filiale Car.Software récemment consolidée dans ce but. Ce nouvel accord placera donc toutes les marques du groupe sous le même fournisseur Cloud.