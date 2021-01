Microsoft et General Motors s'associent pour commercialiser des voitures autonomes

Dan Ammann, PDG de Cruise, déclare : "Notre mission, qui est d'offrir à tous des transports plus sûrs, meilleurs et plus abordables, n'est pas seulement une course technologique, c'est aussi une course à la confiance. Microsoft, en tant que référence dans la démocratisation de la technologie, sera un atout de poids dans la commercialisons de notre flotte de véhicules entièrement électriques et autonomes".