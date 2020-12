À San Francisco, les voitures autonomes de Cruise roulent sans aucun humain à bord

Cruise vient donc de démarrer ses essais, avec un nombre de véhicules qui n'est pas précisé et un chauffeur-assistant qui ne se trouvera cette fois pas derrière le volant mais sur le siège passager avant. « Nous avons conscience qu'il s'agit à la fois d'une course à la confiance et d'une course à la technologie » explique un porte-parole de l'entreprise à Techcrunch. « En prenant cela en compte, au début de notre utilisation de ce permis, nous maintiendrons un opérateur de sécurité sur le siège passager. »