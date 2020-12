L'activité véhicules autonomes d'Uber rachetée par Aurora

Accusation de vol de brevets à Google, accident mortel en Arizona en 2018 avec le décès d'une femme fauchée par un véhicule autonome Uber… L'histoire entre le véhicule autonome et Uber ne pouvait pas bien se terminer. Mais cela ne veut pas dire que la firme californienne abandonne ce marché pour autant. Comme nous l'expliquions dans l'article, Uber a lancé une politique - nécessaire - de réduction des coûts, et cela passe par le recentrage de ses activités sur celle qui a fait son succès. Uber ne fabriquera pas de voiture autonome. Waymo (Google), Tesla et donc Aurora s'en chargeront mieux qu'elle. Mais Uber les emmènera à la rencontre de celles et ceux qui en profiteront.