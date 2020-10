Uber et Lyft perdent leur appel et doivent requalifier leurs chauffeurs en salariés en Californie

« Il est temps pour Uber et Lyft de respecter les règles ». Jeudi 22 octobre, les paroles du procureur général Xavier Becerra ont été confirmées par une cour d’appel de l’État de Californie. Les plateformes de livraison doivent désormais requalifier leurs chauffeurs en salariés.

À l’origine de ce feuilleton, l’entrée en vigueur de la loi AB-5 début 2020 en Californie. Cette loi oblige les entreprises de la « gig economy » (économie à la tâche) à salarier leurs chauffeurs puisque les conditions relative au travail indépendant, comme le droit de fixer ses propres prix, ne sont pas respectées.

Les deux compagnies ayant refusé d’appliquer la nouvelle loi, l’État californien avait décidé, en mai dernier, de les poursuivre devant la justice. En août, une cour de justice intimait aux deux entreprises de requalifier leurs travailleurs. Suite à cela, Uber et Lyft avaient menacé de stopper leur activité en Californie. Finalement, le recours en appel infructueux met (temporairement) un terme à la bataille judiciaire entre les deux parties.

« Uber et Lyft ont utilisé leurs forces et leur influence pour ne pas traiter leurs chauffeurs comme des travailleurs ayant droit à ces protections en matière de salaire et d'avantages sociaux », a déclaré Xavier Becerra à l’issue du jugement. Un tournant majeur pour Uber, Lyft et les autres ?