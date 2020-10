Une cour d'appel californienne doit juger si les travailleurs Uber sont des salariés de l'entreprise

De leur côté, les deux compagnies ont réaffirmé que la loi ne s’appliquait pas à elles en premier lieu. Pour Theodore Boutrous, avocat d’Uber, l'entreprise « n'est pas une entité de recrutement, [ni] une entreprise de transports. [...] C'est une plateforme multidimensionnelle qui permet de mettre en contact des passagers et des chauffeurs ». La loi AB-5 contraindrait donc Uber à changer complètement son modèle économique.

Un argument face auquel les juges sont restés sceptiques. Et pour cause, c’est Uber qui définit la base de tarification d’une course, ce qui va à l’encontre de la liberté de fixer ses prix en tant que travailleur indépendant. De même, les juges ont mis en doute l'affirmation de Lyft selon laquelle le sous-paiement des chauffeurs n’était pas un préjudice irréparable : « Suggérez-vous que les milliers de réclamations individuelles pour arriérés de salaire est un élément insignifiant, et qu'il n'est pas nécessaire d'en tenir compte pour évaluer la pertinence d'une injonction à ce stade ? » a répondu un juge à Lyft.

Si l’appel a peu de chances d’aboutir, Uber et Lyft ont une dernière carte à jouer : la tenue d’un référendum le 3 novembre prochain (en même temps que l'élection présidentielle). Les deux compagnies appellent les citoyens californiens à soutenir leur « Proposition 22 », qui vise à mettre en place un nouveau statut, entre flexibilité et garanties sociales.

Également soutenue par d’autres plateformes de livraison (Instacart, DoorDash), cette proposition a fait l’objet d’une énorme campagne de promotion de 186 millions de dollars… Soit le référendum le plus coûteux jamais organisé aux États-Unis, d’après le site Ballotpedia.