Les chauffeurs Uber se plaignent d'être trop nombreux en France, et à New York, ils sont carrément exclus de l'application

À New York, on a pris une décision radicale lors des périodes de faible demande de ces dernières semaines. Uber a tout simplement exclu des chauffeurs de ses applications, et Lyft, son principal concurrent outre-Atlantique, a menacé de faire de même. Chauffeur Uber à temps-plein, Nikoloz gagnait entre 300 et 350 dollars de l'heure, « avant ». Maintenant, il plafonne à 170 dollars pour une journée de travail de dix heures. Une fois l'essence et autres frais déduis, l'apport devient maigre.