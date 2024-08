Dans la fascinante ville de San Francisco, les taxis autonomes de Waymo sont électriques, par définition sans chauffeur donc, mais ils ne sont pas silencieux pour autant. De plus en plus en nombreux dans celle que l'on surnomme The City by the Bay, les taxis sans pilote ont aujourd'hui leur propre parking. Si cela enchantait certains habitants, pensant qu'ils seraient silencieux, la vie est rapidement devenue un enfer, avec de véritables concerts de klaxons, en pleine nuit.