À l'aube des grandes vacances, Uber étend ses services de bateaux-taxis dans plusieurs villes européennes

PEPSIMAX

Mykonos j’y suis allé avec ma copine il y a 35 ans. Arrivée en Ferry on prenait le bus navette sur le port pour monter au village ou on montait à pied. Les logements étaient chers et spartiates, j’avais été frappé par les nombreuses jeunes touristes allemandes qui se préparaient nues dans la petite chambre en face la nôtre. C’était troublant. le soir c’était troublant car en effet cette île était conforme à sa réputation, un…comment dire lieu de débauche à ciel ouvert…Quand j’allais aux toilettes sur le toit de la location y avait des couples que j’enjambais pour ne pas déranger. Quand on est assez prude cela choque pas mal…nous allions sur la plage en matinée pendant que les touristes se reposaient…sur la plage y avait des bikers par dizaines et des nanas qui faisaient des bétises sur les tables de la gargotte…euh l’île j’ai un peu oublié en fait…mais bon à l’époque UBER n’avait pas pollué l’île…et on pouvait voyager avec un sac à dos et avec de la débrouille…c’était sympa. Perso je n’en peux plus de toutes ces marques américaines qui ponctionnent les revenus des villes mondiales où ils sévissent pour tout rapatrier dans le Delaware…

Franchement cette époque était cool et on se passait très bien des Amazon, Uber, Microsoft, Apple, etc…la liste est trop longue…la pieuvre américaine nous dépouille avec les services numériques et nous n’avons pas d’équivalent, nous sommes siphonés par ces géants…