Les fameux "Black Cab" londoniens vont faire leur apparition sur Uber !

Elle a déjà réussi à le faire dans 33 pays, et un accord récent avec la ville de New York lui a permis de mettre la main sur les 14 000 Yellow Cab de la Grande Pomme. À chaque course réservée, une commission est prélevée par Uber. Une particularité qu'elle ne veut cependant pas mettre en place pendant les six premiers mois des taxis londoniens. Malgré les réticences de certains professionnels, Uber continue à gagner du terrain dans le monde du transport urbain. Non plus en s'opposant aux taxis, mais en les agrégeant. Plus subtil, mais tout aussi rentable.