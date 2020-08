Uber rachète son plus gros concurrent au Royaume-Uni

Pour Autocab, l'acquisition pourrait ainsi permettre une expansion plus rapide. En plus d'une présence locale accrue et d'un rival écarté, Uber espère aussi tirer une expertise de ce rachat. Jamie Heywood, le directeur général régional d'Uber en Europe du Nord et de l'Est, a déclaré : « Autocab travaille avec des opérateurs de taxi et de location privée du monde entier depuis plus de trente ans et Uber a beaucoup à apprendre de leur expérience. » Le P.D.-G. d'Autocab, Safa Alkatab, ajoute : « En travaillant avec Uber, nous pouvons accroître nos ambitions, offrir des centaines de milliers de voyages supplémentaires à nos clients et aider à consolider la place des opérateurs agréés dans leur communauté locale. »