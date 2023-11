New-York veut des Uber électriques partout et la Ville est prête à tout pour cela, mais elle oublie un gros détail

L'Alliance des travailleurs des taxis de New York reste, de son côté, particulièrement inquiète des licences illimitées que la ville est prête à accorder pour les véhicules électriques. Près de 10 000 licences ont été distribuées entre mi-octobre et mi-novembre, alors qu'aujourd'hui, New York compte plus de 100 000 véhicules enregistrés auprès d'Uber, Lyft et les autres acteurs. Si Uber a promis de ne pas baisser le salaire des conducteurs, l'entreprise et ses concurrents restent suspendus à la décision définitive du tribunal, qui façonnera probablement l'avenir du plan ambitieux de New York visant à électrifier ses flottes de taxis et de VTC.