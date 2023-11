Uber et Lyft condamnés à rendre plusieurs centaines de millions de dollars à leurs chauffeurs

L'accord passé par les deux rivaux leur permet de ne pas reconnaître de culpabilité dans le dossier, qui est l'achèvement de huit ans de procédure judiciaire. Une autre partie de l'accord va par ailleurs permettre aux chauffeurs de bénéficier dorénavant dans cet État de l'est américain d'améliorations notables de leurs conditions de travail.

Ils auront ainsi notamment droit à une rémunération bénéficiant d'un « plancher » et à des congés maladie payés, qui pourront aller jusqu'à 56 heures par an. D'autres avantages non précisés leur seront par ailleurs accordés, d'après un communiqué des autorités judiciaires.

Mais si les chauffeurs peuvent saluer là une victoire, Uber et Lyft de leur côté ne s'en sortent pas non plus trop mal. Après l'annonce de l'accord ce jeudi 2 novembre, leur cours à la bourse a clôturé à la hausse, de près de 6% pour Uber, et de 8,4% pour Lyft.