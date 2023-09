New York impose un salaire minimum aux livreurs de repas, les plateformes de livraison fragilisées ?

La ville de New York a pris cette décision après une longue période d'étude et de consultation du marché. En juin 2023, elle avait ainsi annoncé un salaire minimum horaire de 17,96 dollars pour les livreurs, devant progressivement augmenter jusqu'à 19,96 dollars en 2025. Le revenu sera qui plus est ajusté selon l'inflation, ce qui renforcera d'autant plus la stabilité financière à long terme de ces petites mains de l'empire de la livraison.