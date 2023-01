Uber : les chauffeurs en procès gagnent 17 millions, le géant fait appel

Uber n'entend pas en rester là et va faire appel de cette décision qui « vient à rebours de la position largement partagée par les conseils de prud'hommes et les cours d'appel qui confirment l'indépendance des chauffeurs VTC utilisant l'application, jugeant notamment qu'il n'existe aucune obligation de travail ni d'exclusivité vis-à-vis d'Uber, ou encore que les chauffeurs demeurent totalement libres dans l'organisation de leur activité », comme l'explique l'entreprise à l'AFP. Elle évoque d'ailleurs cette affaire comme un cas isolé qui ne remet pas en cause son modèle économique en France ou en Europe.

Ce n'est pourtant pas l'avis de la Commission de l’emploi du Parlement européen qui, en 2022, s'est dite en faveur d'une directive de la Commission européenne établissant une présomption légale de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques.

En clair, les microentrepreneurs seraient considérés automatiquement comme des salariés si leur client impose leur rémunération, leurs horaires de travail ou un contrôle soutenu des prestations, mais aussi s'il leur applique des codes vestimentaires ou de bonne conduite.

Cette directive, si elle voit le jour, devra maintenant être proposée aux parlementaires européens avant d'être transposée dans la loi de chaque pays de l'UE, et nul doute qu'Uber va mettre tout son poids et ses moyens en lobbying pour contrer une telle proposition. L'entreprise tente également de calmer les esprits de ses prestataires et a proposé un accord fixant le prix minimum d'une course, peu importe le trajet parcouru.