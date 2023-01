Uber en tête, les chauffeurs VTC vont avoir un revenu minimum par trajet : alors, combien ?

Les discussions devraient cependant se poursuivre, et rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant. Sur les sept syndicats participant aux négociations, seuls quatre se sont prononcés en faveur et ont signé l'accord : l’Association VTC de France (AVF), qui représente 42,8 % des voix à elle seule, la Fédération nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE), la CFTC et l’UNSA.

Les trois autres syndicats (Union, affilié à la CFDT, l’Association des chauffeurs indépendants lyonnais et FO), qui regroupent 32,1 % des voix, estiment que cet accord manque d'ambition et aimeraient viser plus haut.

Ils réclament notamment un revenu minimum à l’heure ou au kilomètre qui permettrait selon eux de « garantir une vraie rentabilité du secteur ». Grâce à cela, il serait entre autres possible de rémunérer les temps de circulation du chauffeur vers le client.