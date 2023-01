Comment Uber veut inonder nos rues de Tesla

Les voitures électriques concernées sont essentiellement de deux marques : Tesla et Polestar. Nous devrions donc en voir beaucoup plus circuler dans les villes concernées par le partenariat. Dans un premier temps, c'est à Londres que les chauffeurs Uber auront un accès privilégié à ce type de véhicules. Puis, un peu plus tard, ce seront Paris et Amsterdam qui devraient voir leurs rues inondées d'Uber en Tesla et Polestar. D'autres métropoles européennes suivront certainement dans le futur.

Pour Uber, cet accord avec Hertz va largement contribuer à l'électrification de sa flotte aux États-Unis et en Europe. « L'extension de notre partenariat avec Hertz à l'Europe stimulera considérablement notre transition vers le zéro émission en aidant les conducteurs à réduire les coûts de fonctionnement et à rendre les transports urbains plus propres », a réagi Dara Khosrowshahi, le patron de la firme.