Les lecteurs Blu-ray actuels savent tous lire les disques avec une qualité d'image équivalente. Si vous prenez un lecteur d'entrée de gamme et un autre haut de gamme, avec les réglages de base il vous sera impossible de les différencier. Alors pourquoi choisir un lecteur plus cher ?

Tout d'abord pour les fonctionnalités supplémentaires. Plus on monte en gamme et plus il y en aura. La lecture via un port USB se trouve sur tous les modèles. Mais pas forcément la lecture Bluetooth ou l'accès aux fichiers via le réseau. Certains lecteurs intègrent Netflix par exemple, c'est parfait si votre téléviseur n'est pas connecté ou un peu ancien. D'autres vont afficher une polyvalence films et musique avec le support des fichiers Hi-Res audio, la lecture des disques SACD ou encore un DAC intégré de haut niveau avec sorties analogiques symétriques XLR.

La différence la plus importante se trouvera sur le traitement de l'image. La plupart des lecteurs disposent d'un upscaler qui augmente la résolution de l'image : ils transforment l'image d'un DVD en une image Full HD ou Ultra HD. Plus on va monter en gamme et plus les lecteurs seront efficaces dans cet exercice. Enfin, il y a la gestion du HDR comme nous l'avons vu précédemment. Seuls les lecteurs Blu-ray UHD haut de gamme sont compatibles Dolby Vision et HDR10+ tout en possédant la capacité d'adapter le HDR selon les capacités de l'écran.