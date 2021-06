La Ligue des droits de l'Homme dépose une plainte contre Uber auprès de la CNIL

Conjointement avec le syndicat INV, la Ligue des droits de l'Homme multiplie les recours contre Uber en France depuis 2018. Et pour maître Jérôme Giusti, les déconnexions, qu'elles soient définitives ou temporaires, sont toujours plus nombreuses en 2021. Ce dernier verrait un lien entre « des déconnexions en chaîne » et « l’ordonnance sur le dialogue social ». Les élections professionnelles à venir dans la branche des chauffeurs VTC pour 2022 conduisent l'avocat de la LDH à penser qu'Uber veut « faire le ménage, dans cette perspective ».

Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'impossibilité pour les chauffeurs radiés d'accéder à leurs données est pointée du doigt par la LDH. En 2018, une condamnation (alors record) de 400 000 euros d'amende pour la firme, ainsi que plus récemment une plainte collective impliquant 99 chauffeurs en juin 2020 et un recours de la Ligue des droits de l'Homme devant la CNIL en septembre 2020 eurent pour motifs des manquements et des violations du règlement général sur la protection des données.