Uber versera 1,1 million de dollars à une personne non-voyante refusée 14 fois par des conducteurs

En 2014, Uber avait été poursuivi en justice dans une affaire de discrimination à l'encontre d'utilisateurs non-voyants et des chiens guides. C'est un cas de figure similaire qui est passé devant les tribunaux il y a peu et le verdict est désormais connu. Ainsi, la société va devoir verser un montant de 1,1 million de dollars à la plaignante. Celle-ci a indiqué que des chauffeurs n'ont pas voulu la transporter à plusieurs reprises (14 pour être exact) à cause de son handicap.



La victime précise que ces refus ont eu de lourdes conséquences sur sa vie. Elle a notamment raté les célébrations de Noël, un anniversaire et même son travail après avoir été laissée seule dans le noir et parfois sous la pluie par les chauffeurs qui ne voulaient pas la conduire à bon port. Le médiateur a expliqué que « Uber a permis aux chauffeurs qui discriminaient des utilisateurs de poursuivre leur activité sans la moindre sanction ».