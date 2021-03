Uber : les conducteurs britanniques désormais "travailleurs" salariés

Ce n'est pas forcément de gaieté de cœur qu'Uber a pris cette décision. D'autant plus que l'entreprise américaine n'était au départ pas partie pour accorder le statut à l'ensemble de ses conducteurs. Elle avait d'abord lancé une grande consultation des chauffeurs "partenaires" (un qualificatif plus doux que "indépendants") sur le devenir et la considération de leur statut.