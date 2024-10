xryl

Je pense surtout qu’il s’agit d’une décision financières pour les États.

Les 30% de marges ne vont plus aller chez les investisseurs, mais dans les caisses de l’URSSAF en cotisations diverses. Le travailleur, à la fin, aura moins que lorsqu’il était indépendant. L’entreprise se plaindra des contraintes de l’UE / la loi, le travailleur de s’être fait volé son status (après tout, l’indépendance c’est un pari qui doit rapporter plus pour être intéressant, aucun intérêt si tu es payé comme un salarié et que tu dois gérer tous les risques).