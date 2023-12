Volte face de la France qui rejette la directive UE en faveur des chauffeurs Uber et autres livreurs Deliveroo

Cette décision ne plaît pas à tout le monde, tant à l'opposition qu'aux travailleurs. « Notre gouvernement et les lobbies ont soutenu Uber et compagnie, et fait pression pour que l’accord ne passe pas », soutient Leïla Chaibi, eurodéputée du groupe de la gauche au Parlement européen. Alors que la Belgique, moins favorable au projet que l'Espagne, prend la présidence tournante de l'UE, et que les élections européennes approchent, l'élue française craint qu'une version moins contraignante finisse par être acceptée. Selon elle, cela serait contre-productif pour les travailleurs.

De leur côté, ceux-ci n'ont pas l'intention de céder. « En janvier, nous organiserons des manifestations à l’échelle européenne », annonce Brahim Ben Ali, secrétaire général du collectif INV VTC. « Je vais solliciter un rendez-vous avec le ministre du Travail allemand, qui peut avoir un rôle décisif, et le ministre belge ». De toute évidence, l'augmentation du salaire minimum promise par Uber France n'a pas réussi à apaiser la gronde, qui a déjà provoqué des manifestations dès le week-end dernier.