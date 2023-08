Difficile de choisir entre les différentes offres sur Uber Eats ? Une IA le fera bientôt à votre place

Uber Eats: Food Delivery

Uber Eats : Food Delivery est une application du groupe Uber Technologies Inc, proposant un service de livraison de repas à domicile ou à emporter dans plus de 700 villes à travers le monde, dont les plus grandes villes de France. Avec un concept simple et plaisant, ainsi qu'une interface facile d'utilisation, Uber Eats compte indéniablement de nombreux utilisateurs au quotidien.