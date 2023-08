Amazon utilisera désormais l'IA pour "améliorer les avis clients"

Selon Amazon, cet outil sert à « rendre plus facile pour les clients de comprendre les thèmes qui reviennent dans les avis » sans avoir à lire des centaines de commentaires sur un produit à la recherche de certaines informations. La synthèse de tous ces avis donnera un texte, lui-même affiché dans les détails du produit concerné. En plus de cela, les thèmes les plus souvent mentionnés dans les commentaires seront désormais affichés en tant que boutons, et cliquer sur ces derniers amènera à une sélection de commentaires qui abordent les thèmes en question.