Amazon infesté de "best-sellers" générés par IA

Mardi dernier, l'autrice indépendante Caitlyn Lynch tweete une capture d'écran d'un des best-sellers de la catégorie romance pour jeunes adultes. Et elle ajoute « regardez le top 100 [dans cette catégorie]. Je vois 19 vrais livres. Le reste est du contenu sans aucun sens produit par IA ». Et un coup d'œil à la liste pourrait difficilement lui donner tort : de la couverture au texte des livres, en passant par la description Amazon, rien n'a de sens. On découvre ainsi une suite de phrases, certes correctes grammaticalement, mais sans trop de rapport entre elles, et qui ne peuvent pas vraiment être considérées comme un travail artistique.