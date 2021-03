Amazon a décidé de ne pas proposer ses ebooks et audiobooks à la vente à des bibliothèques

Parmi les éditeurs les plus populaires sur le marché du livre numérique aux Etats-Unis on retrouve bien évidemment Amazon. Depuis la sortie de la liseuse Kindle, la société de Jeff Bezos est devenue l'un des éditeurs les plus importants d'e-books mais aussi de livres audio regroupés sous la marque Audible. Selon les dernières études réalisées sur le sujet, six e-books parmi les dix les plus vendus sur Amazon sont également publiés par le groupe.

Amazon est pourtant le seul éditeur qui refuse de vendre ses e-books aux bibliothèques. Le e-marchand estime en effet que les conditions financières ne sont pas suffisantes pour mettre à disposition ses ouvrages.

« Il n'est pas clair pour nous que les modèles actuels de prêt numérique aux bibliothèques équilibrent équitablement les intérêts des auteurs et des usagers des bibliothèques », se justifie Mikyla Bruder, responsable du marketing mondial chez Amazon Publishing interrogé par le Washington Post.