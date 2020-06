La "bibliothèque de secours" d'Internet Archive obligée de fermer plus tôt que prévu après des plaintes

Le ton du communiqué se fait lui aussi de plus en plus acide. Pour l'organisme, « ce procès ne concerne pas seulement la bibliothèque nationale d'urgence. La plainte attaque le concept de toute bibliothèque possédant et prêtant des livres numériques, remettant en cause l'idée même de ce qu'est une bibliothèque dans un monde numérique ».