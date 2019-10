Internet Archive permet désormais de jouer gratuitement à près de 7 000 jeux MS-DOS

© Internet Archive

2 500 jeux ajoutés

Quelques titres phares d'anciennes consoles

Source : Polygon

Internet Archive est principalement célèbre pour son incontournable «», qui permet de revoir à quoi ressemblaient les sites il y a plusieurs années. Mais la plateforme constitue aussi une médiathèque riche d'archives de livres, de vidéos, mais également de jeux vidéo.Depuis plusieurs années, le site a en effet entrepris de sauvegarder le patrimoine vidéoludique mondial. Le travail effectué permet ainsi de rejouer gratuitement à d'anciens jeux, en particulier des années 1980 et 1990, à l'aide d'un émulateur DOSBox qui se lance directement dans votre navigateur.Et la semaine dernière, le catalogue déjà bien fourni a été complété par plus de 2 500 nouveaux titres. D'après Jason Scott, qui travaille à Internet Archive, il s'agit de la mise à jour la plus importante opérée sur le service, qui s'étend «».Parmi les jeux les plus célèbres ajoutés, on peut citer, le premier, publié en 1992 par l'éditeur français Infogrames. On retrouve également des titres qui ont participé à la renommée de la PlayStation, comme les jeux de courseouEt si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces nouveaux jeux, vous pouvez toujours consulter le reste de l'énorme liste proposée par Internet Archive, disponible sur ce lien . Elle recense désormais 6 934 titres, dont quelques classiques, comme, ou encore