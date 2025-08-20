Les rumeurs disaient donc vrai et les deux consoles ROG Xbox Ally seront bel et bien dans les bacs largement avant les fêtes de fin d'année : l'automne promet d'être chaud.
Le partenariat entre ASUS et Microsoft n'avait été l'objet d'aucune fuite sérieuse avant l'annonce officielle de la sortie de ces deux consoles portables. Depuis, les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X ont fait l'objet d'innombrables rumeurs, mais les deux marques clarifient aujourd'hui leur date de lancement.
La sortie française calée au 16 octobre
Évoquée il y a déjà deux semaines, la date de sortie des consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X était donc la bonne. Les deux machines soutenues par ASUS et Microsoft seront disponibles en magasin à compter du 16 octobre.
Sans surprise, c'est bien sûr au cours de la Gamescom, salon tout entier tourné vers le jeu vidéo, qu'ASUS et Microsoft ont fait cette annonce qui intéressera de nombreux joueurs, et ce, même si la concurrence du Steam Deck semble devoir poser des soucis aux deux partenaires. Une annonce qui confirme la sortie simultanée des deux machines alors qu'ASUS avait, par le passé, décalé les deux versions de la ROG Ally.
La sortie sera fera dans les pays suivants : en Australie, en Belgique, au Canada, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Italie, en Irlande, au Japon, en Malaisie, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux Philippines, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Arabie saoudite, à Singapour, en Corée du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taïwan, en Turquie, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Vietnam.
Notons que deux continents et quelques « poids lourds » ne sont pas encore concernés. Pour l'Afrique, aucune précision supplémentaire alors que pour le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et Thaïlande, nous n'avons qu'un bref « la disponibilité suivra ». Enfin, la Chine disposera dès le 16 octobre de la ROG Xbox Ally X, mais il faudra attendre le début de l'année 2026 pour y acquérir la ROG Xbox Ally.
Autre information décevante, ASUS et Microsoft indiquent que « les détails supplémentaires concernant les prix et les précommandes suivront dans les prochaines semaines ». Dont acte, mais lisez jusqu'à la fin…
Deux consoles, deux ambiances…
De manière assez logique, les deux partenaires soulignent que les consoles peuvent « être testées pour la première fois sur le salon Gamescom 2025 ». Le contraire aurait été étonnant alors qu'ASUS cherche à imposer l'image de la marque ROG auprès de tous les joueurs.
Les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront parmi les premières consoles à intégrer les puces Z2 et Z2 Extreme d'AMD, seule MSI semble avoir été fournie plus tôt. Deux versions de la nouvelle puce d'AMD pour deux versions de la console aux objectifs assez différents.
La ROG Xbox Ally se contente donc du proceseur AMD Ryzen Z2 doté de quatre cœurs Zen 2 (huit threads) et d'une unité graphique proposant huit cœurs RDNA 2. Elle dispose aussi de 16 Go de LPDDR5X-6400, d'un SSD de 512 Go et d'une batterie de 60 Wh. Des caractéristiques qui placent la console directement en face du Steam Deck de Valve.
Au contraire, la ROG Xbox Ally X est prévue pour le haut de gamme avec une puce parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui. L'AMD Ryzen AI Z2 Extreme est un proceseur doté de 8 cœurs/16 threads Zen 5 associés à 16 cœurs GPU RDNA 3.5 et à un NPU. La puce est accompagnée de 24 Go de LPDDR5X-8000, d'un SSD M.2 de 1 To et d'une large batterie de 80 Wh.
Autant dire que les deux consoles ne boxeront pas du tout dans la même catégorie, mais au-delà des seules spécifications techniques, ASUS et Microsoft misent sur le système d'exploitation qui accompagne les deux machines. Bien sûr, il s'agit d'un Windows 11 lequel a été « optimisé pour le jeu portable » afin de pouvoir concurrencer le SteamOS de Valve.
Un système d'exploitation pour contrer SteamOS
Ainsi, l'équipe Xbox aurait travaillé en partenariat avec de nombreux studios de jeu vidéo pour « tester et optimiser des milliers de titres PC afin de les rendre compatibles avec les ROG Xbox Ally ». L'idée est ici d'aboutir à quelque chose d'assez similaire à ce que propose Valve : au lancement des consoles, des jeux arboreront les badges « Handheld Optimized » ou « Mostly Compatible ».
Dans son communiqué, ASUS explique : « "Handheld Optimized" signifie que le jeu est prêt à l'emploi, avec des commandes par défaut, une méthode de saisie de texte intuitive, des icônes précises, un texte lisible et une résolution appropriée en mode plein écran. "Mostly Compatible" signifie que le jeu peut nécessiter des modifications mineures des paramètres pour une expérience optimale sur les appareils portables ».
Les apports de Microsoft et de l'équipe Xbox ne s'arrêtent pas à la compatibilité logicielle. Ainsi une fonctionnalité de « traitement des shaders à la ROG Xbox Ally » est également évoquée : il s'agit ici de « précharger les shaders d'un jeu pendant le téléchargement, de sorte que les jeux pris en charge se lancent jusqu'à 10 fois plus rapidement, fonctionnent plus fluidement et consomment moins de batterie lors de la première utilisation ».
Petit souci, tous les jeux ne seront pas concernés au lancement et dans leur communiqué, les deux partenaires annoncent que l'équipe Xbox « travaille à l'ajout de cette fonctionnalité à encore plus de jeux au fil du temps ».
Du côté de la ROG Xbox Ally X aussi on profitera de quelques fonctionnalités pour le moins intéressantes. Ainsi, l'Automatic Super Resolution (Auto SR) sera là pour « améliorer la qualité des jeux fonctionnant à des résolutions inférieures. Cela permet d'obtenir des images haute résolution et des fréquences d'images fluides sur un large éventail de jeux, sans que les développeurs de jeux aient à apporter de modifications supplémentaires ».
Enfin, le communiqué met en avant les « Highlight Reels » lesquels font que l'intelligence artificielle, gérée par le NPU de la console, « capture les moments marquants du gameplay, tels que les combats de boss épiques ou les victoires, et génère de courts clips de rediffusion à partager avec des amis ou sur les réseaux sociaux ».
Terminons en évoquant une information encore officieuse que nous avions relayée il y a plus d'un mois maintenant : le prix des deux consoles directement annoncé sur la boutique d'ASUS. Il se disait alors que la ROG Xbox Ally serait vendue 599 euros et la ROG Xbox Ally X 899 euros. Mais il est possible que les choses aient changé.
