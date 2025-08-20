Évoquée il y a déjà deux semaines, la date de sortie des consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X était donc la bonne. Les deux machines soutenues par ASUS et Microsoft seront disponibles en magasin à compter du 16 octobre.

Sans surprise, c'est bien sûr au cours de la Gamescom, salon tout entier tourné vers le jeu vidéo, qu'ASUS et Microsoft ont fait cette annonce qui intéressera de nombreux joueurs, et ce, même si la concurrence du Steam Deck semble devoir poser des soucis aux deux partenaires. Une annonce qui confirme la sortie simultanée des deux machines alors qu'ASUS avait, par le passé, décalé les deux versions de la ROG Ally.

La sortie sera fera dans les pays suivants : en Australie, en Belgique, au Canada, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Italie, en Irlande, au Japon, en Malaisie, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux Philippines, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Arabie saoudite, à Singapour, en Corée du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taïwan, en Turquie, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Vietnam.

Notons que deux continents et quelques « poids lourds » ne sont pas encore concernés. Pour l'Afrique, aucune précision supplémentaire alors que pour le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et Thaïlande, nous n'avons qu'un bref « la disponibilité suivra ». Enfin, la Chine disposera dès le 16 octobre de la ROG Xbox Ally X, mais il faudra attendre le début de l'année 2026 pour y acquérir la ROG Xbox Ally.

Autre information décevante, ASUS et Microsoft indiquent que « les détails supplémentaires concernant les prix et les précommandes suivront dans les prochaines semaines ». Dont acte, mais lisez jusqu'à la fin…